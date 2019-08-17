США приветствуют подписание конституционной декларации в Судане

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют подписание переходным Военным советом и ключевой оппозиционной силой Судана - альянсом "За свободу и перемены" - основных политических документов - конституционной декларации и Соглашения о переходном периоде. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты поздравляют народ Судана с подписанием 17 августа Конституционной декларации и политического соглашения между альянсом "За свободу и перемены" и переходным Военным советом", - отмечается в документе. "Мы ожидаем, что Суверенный совет будет приведен к присяге 19 августа, а премьер-министр будет назначен 20 августа", - заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Переходный Военный совет Судана и альянс "За свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме конституционную декларацию. Достижению договоренностей предшествовали месяцы трудных переговоров между сторонами, которые из-за постоянно возникающих противоречий регулярно заходили в тупик и вылились в итоге в глубокий политический кризис в стране. Армия и оппозиция обвиняли друг друга в попытках узурпации власти и неспособности вести адекватный диалог. В конечном итоге при посредничестве Эфиопии и Африканского союза сторонам удалось, наконец, договориться и выработать взаимоприемлемую формулу управления.

Конституционная декларация, парафированная сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране и является основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам. В документе прописаны основные органы власти и принципы взаимодействия между ними. Подписан также окончательный проект согласованного 17 июля Соглашения о переходном периоде.

Одним из ключевых положений документов является создание управляющего Суверенного совета, который будет состоять из 11 представителей. В его состав войдут пять человек от Военного совета, а также пятеро гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен. Кроме того, уже известна основная кандидатура на пост главы правительства. Все шансы стать премьер-министром имеет экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.