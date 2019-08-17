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Министр финансов Аргентины подал в отставку после обвала курса песо

Николас Духовны считает необходимым значительное обновление в экономической сфере страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку после резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил в субботу телеканал Todo Noticias.

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"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", - говорится в письме Духовны, которое опубликовал на своем сайте телеканал.

Получив заявление об отставке, президент страны Маурисио Макри вызвал для совещания министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За Макри было отдано 32,08% голосов.

После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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