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Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее четырех палестинцев убиты при попытке пересечь границу сектора Газа

Для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли огонь из танка и с вертолета, отмечает Times of Israel

ТАСС, 18 августа. Военнослужащие Армии обороны Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. Об этом сообщила в воскресенье газета Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По сведениям издания, точное число убитых в официальных источниках не указывается, местные СМИ сообщают о четырех или пяти погибших.

Для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли огонь из танка и с вертолета, отмечает газета.

Ранее в субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по территории Израиля, две из них были перехвачены системой ПВО.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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