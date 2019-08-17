СМИ: не менее четырех палестинцев убиты при попытке пересечь границу сектора Газа

ТАСС, 18 августа. Военнослужащие Армии обороны Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. Об этом сообщила в воскресенье газета Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По сведениям издания, точное число убитых в официальных источниках не указывается, местные СМИ сообщают о четырех или пяти погибших.

Для ликвидации предполагаемых террористов израильские военные открыли огонь из танка и с вертолета, отмечает газета.

Ранее в субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по территории Израиля, две из них были перехвачены системой ПВО.