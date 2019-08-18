СМИ: в секторе Газа протестующие призывают ХАМАС к новым ударам по Израилю

ТАСС, 18 августа. Протестующие собрались в северной части сектора Газа с призывами к новым ракетным ударам по Израилю в ответ на убийство нескольких палестинцев военными еврейского государства. Об этом в воскресенье сообщила газета The Jerusalem Post.

Ранее ночью военнослужащие армии Израиля застрелили пять вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. По данным издания The Times of Israel, для ликвидации предполагаемых террористов военные открыли огонь из танка и с вертолета.

Палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу вечером выпустили по израильской территории ракету, которая была перехвачена системой "Железный купол". В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта движения ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава.

Позднее в этот же день из сектора Газа были выпущены еще три ракеты по территории Израиля, две из них вновь были перехвачены системой ПВО.