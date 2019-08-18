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Президент Аргентины назначил нового министра финансов

Им стал Эрнан Лакунса, ранее занимавший пост министра экономики провинции Буэнос-Айрес

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри назначил министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу главой Минфина страны. Соответствующее сообщение он опубликовал в субботу вечером на своей странице в Twitter.

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"Я позвал Эрнана Лакунсу руководить министерством финансов. До сегодняшнего дня он занимал пост министра в провинции Буэнос-Айрес, где проделал огромную работу", - написал глава государства. "Я убежден, что он именно тот человек, который нам нужен на данном этапе", - добавил Макри.

Ранее Николас Духовны, возглавлявший Минфин с января 2017 года, подал президенту заявление об отставке. В письме он отметил, что, учитывая экономическую ситуацию в стране, правительству нужны перестановки.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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