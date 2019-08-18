Десятки тысяч человек собрались на антиправительственный митинг в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч человек в черных майках в воскресенье днем начали собираться на массовый антиправительственный митинг в Гонконге. По свидетельству корреспондента ТАСС, его участники заполнили несколько футбольных полей в парке Виктория в районе Козуэй-бэй.

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Мероприятие планируется начать в 15:00 по местному времени (10:00 мск). Не исключено, что группы демонстрантов проследуют колоннами по улицам города в деловой центр, несмотря на запрет полиции. Правоохранительные органы не одобрили проведение шествия по соображениям безопасности, но разрешили участникам акции оставаться в парке до вечера.

Организаторы митинга из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать не менее 300 тыс. человек. Однако, по некоторым предварительным оценкам, число участников в итоге может превысить 500 тыс.

"Мы уже больше двух месяцев отстаиваем наши права и ведем борьбу за демократию, но высокомерная и некомпетентная пропекинская глава администрации Кэрри Лам полностью нас игнорирует и не желает слышать. Полиция же применяет неоправданную силу и жестокость для разгона мирных студентов, использует слезоточивый газ в жилых кварталах, на станции метро, прострелила девушке глаз", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС участница акции Эмили Чан.

"Освободим Гонконг!", "Даешь демократию!", "Нет полицейскому насилию!" - такие лозунги скандируют собравшиеся.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.