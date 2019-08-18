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Взрыв на свадьбе в Кабуле

Президент Афганистана заявил, что талибы не могут снять с себя вину за теракт в Кабуле

Ашраф Гани отметил, что это движение "предоставляет платформу для террористов"

ТАСС, 18 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле теракт, жертвами которого стали свыше 60 человек, и заявил, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) не может снять с себя вину за случившееся. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в Twitter.

Афганский лидер после того, как талибы заявили о своей непричастности к взрыву на свадьбе, указал, что "Талибан" не может снять с себя вину в связи с тем, что предоставляет платформу для террористов".

Гани также сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

В результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником. Движение "Талибан" заявило о непричастности к теракту.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла также осудил произошедшее и выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Теги
АфганистанГани, АшрафВзрыв на свадьбе в Кабуле
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