СМИ: в результате взрыва в сирийском Камышлы погиб курдский ополченец

ТАСС, 18 августа. Взрыв произошел в воскресенье в Камышлы на северо-востоке Сирии. Как сообщило агентство Firat, террорист-смертник привел в действие бомбу, заложенную в автомобиль, рядом со зданием одной из школ, где находился пост курдских "Сил народной самообороны" (СНС).

По предварительным данным, в результате погиб один ополченец, есть раненые, которым оказывается помощь.

11 июля взрыв прогремел возле церкви Пресвятой Богородицы в центре этого города. Тогда получили ранения 11 мирных граждан. 7 августа жертвами теракта в Эль-Кахтании в окрестностях Камышлы стали семь человек, в том числе трое детей.

Камышлы (720 км от Дамаска) находится поблизости от сирийско-турецкой границы. Город контролируют отряды курдских бойцов, однако в районах, где размещены госучреждения, остаются представители сирийских властей и полицейские.

Камышлы расположен в провинции Хасеке, которая была очищена курдскими формированиями от банд экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2016 году. Однако время от времени террористы, укрывающиеся в пограничных районах, устраивают диверсии в населенных пунктах у военных постов и казарм.