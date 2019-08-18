Times: Британия столкнется с нехваткой продуктов питания и топлива при Brexit без сделки

ТАСС, 18 августа. Великобритания может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского союза по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон. Об этом свидетельствуют попавшие в открытый доступ правительственные документы, пишет в воскресенье газета The Sunday Times .

В отчете, подготовленном британским кабинетом министров, дана наиболее полная оценка готовности Лондона к Brexit без сделки. Согласно его данным, британское общество и представители бизнеса по-прежнему не готовы справиться с последствиями выхода из Евросоюза без договоренностей со странами ЕС. "Этот проект не имеет перед собой цель запугать [британское общество], в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае [Brexit] без сделки, - приводит издание слова высокопоставленного источника в британском кабмине. - Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии - не самое страшное, чего можно ожидать".

Согласно его тексту, возможный возврат к "жесткой" границе с Ирландией может привести в итоге к протестам, перекрытиям дорог и переходу к "решительным действиям" в отношениях между странами. Проблемы с задержками транспорта на границах Великобритании неизбежно приведут к перебоям в поставках топлива в Лондон и на юго-восток Англии.

Кроме того, проблемы на таможне при пересечении пролива Ла-Манш могут затронуть поставки медикаментов в связи с вероятным увеличением срока прохода через границу, а также приведут к общему подорожанию услуг в сфере социального обеспечения. Также Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания, что повлечет за собой рост цен на продовольствие и, несомненно, скажется на уязвимых слоях населения, пишет газета.

Неизбежное начало протестов на территории всего Соединенного Королевства потребует мобилизации дополнительных сотрудников сил правопорядка. В подготовленном правительством отчете также отмечается, что пошлины на импорт топлива, установленные на уровне 0%, приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих заводов, а значит, к потере 2 тыс. рабочих мест, массовым акциям протеста и проблемам при снабжении топливом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон сразу же пообещал, что Великобритания без всяких оговорок выйдет из ЕС 31 октября, будь то со сделкой об условиях Brexit или без нее.