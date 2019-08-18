СМИ: три палестинца убиты израильскими военными на границе сектора Газа

ТАСС, 18 августа. Израильские военные убили трех палестинцев в северной части блокированного сектора Газа. Об этом сообщило в воскресенье агентство WAFA, цитируя заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.

По его данным, трое арабов были застрелены близ населенного пункта Бейт-Лахия, еще один палестинец получил огнестрельное ранение. Представитель Минздрава не пояснил, при каких обстоятельствах были убиты жители сектора.

Как сообщала газета The Times of Israel, минувшей ночью военнослужащие армии Израиля застрелили пятерых вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. По данным издания, для ликвидации предполагаемых террористов военные открыли огонь из танка и с вертолета.

Палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу вечером выпустили по израильской территории ракету, которая была перехвачена системой "Железный купол". В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава. Позднее в этот же день из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля, две из них были перехвачены израильской системой ПВО.