Глава Штаба обороны Великобритании считает, что РФ стремится усилить свое влияние в Африке

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер полагает, что Россия пытается включить ряд стран Африки в свою сферу влияния. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье газетой The Sunday Times.

Как считает британский генерал, "Россия пытается сориентировать на себя некоторые части Африки". По его словам, оказывая развивающимся странам континента военную помощь, а также помогая им стабилизировать обстановку на своей территории, королевство поможет сделать их "в большей степени ориентированными на Запад". По его словам, сейчас изучается возможность отправки британских военных специалистов в Нигерию, правительству которой необходима помощь в борьбе с группировкой "Боко харам".

Генерал также заявил, что планирует сделать службу в британских ВС более привлекательной для экспертов по кибербезопасности, а также создать для гражданских специалистов в этой области больше возможностей для удаленного сотрудничества с военными, используя опыт армии США. Он также рассказал о планах создания на Ямайке военной академии по образцу Сандхерста, где могли бы проходить обучение кадеты из стран Карибского бассейна.