Премьер Пакистана призвал мир оценить риски в связи с владением Индией ядерным оружием

ТАСС, 18 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии. Это заявление прозвучало после того, как 16 августа индийский министр обороны Раджантх Сингх указал, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств.

"Мир должен серьезно оценить надежность и безопасность ядерного арсенала Индии, который находится в руках фашистского и расистского правительства [Нарендры] Моди, - написал в воскресенье Хан на своей странице в Twitter. - Этот вопрос носит не только региональный, но и международный характер".

Пакистанский премьер также отметил, что власти Индии, придерживающиеся "индуистской националистической идеологии", в том числе правящая партия "Бхаратия джаната парти", "представляют опасность" не только для 9 млн жителей индийской части Кашмира, но также "для Пакистана, национальных меньшинств в Индии и всего государства, созданного на основе идей [политической династии] Неру-Ганди".

Заявление Сингха появилось на фоне обострения отношений Индии с Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели от 5 августа упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В настоящее время у власти в Индии находится партия "Бхаратия джаната парти" (БДП), которая в 1980 году образовалась путем объединения "Джаната парти" (Народная партия) с партией "Бхаратия джана сангх" - политическим крылом индуистской националистической организации "Раштрия сваямсевак сангх" ("Союз добровольных слуг родины"). Главным противником БДП выступает "Индийский национальный конгресс", лидером которого был Рахул Ганди - выходец из знаменитого индийского политического клана Неру-Ганди, однако в начале июля он подал в отставку.