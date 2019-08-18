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Взрыв на свадьбе в Кабуле

Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле

В результате взрыва 17 августа погибли 63 человека, 182 пострадали
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© AP Photo/Rafiq Maqbool

ТАСС, 18 августа. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный в субботу на свадьбе в Кабуле теракт. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

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В результате взрыва на свадьбе вечером 17 августа погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.

Теги
АфганистанГани, АшрафВзрыв на свадьбе в Кабуле
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