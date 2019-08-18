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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

СМИ: Иран готов направить корабли для сопровождения освобожденного в Гибралтаре танкера

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций

ТАСС, 18 августа. Тегеран готов отправить свои военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, несколько дней назад освобожденного властями Гибралтара. Об этом, как передал в воскресенье телеканал Al Mayadeen, заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

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"Иранская армия готова отправить свои военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1", - сказал он.

Главный министр Гибралтара (заморская территория Великобритании) Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Как сообщила газета Gibraltar chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии. Однако иранский МИД в пятницу опроверг информацию о том, что Тегеран давал такие гарантии.

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ПанамаСШАИранСирияВеликобританияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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