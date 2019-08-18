МИД Британии призвал Сирию и РФ обеспечивать безопасность медицинских работников в Идлибе

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство президента Сирии Башара Асада и действующие в САР российские силы должны выполнять свои международные обязательства, обеспечивая безопасность гражданских лиц, медицинских и гуманитарных работников в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил в субботу вечером замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон.

"Я был возмущен, узнав о том, что на этой неделе в Идлибе были убиты двое медицинских работников и один гуманитарный работник, спешивших оказать помощь людям после удара, нанесенного силами сирийского режима по гражданским лицам, - приводятся слова Маррисона в сообщении внешнеполитического ведомства. - Мы призываем режим Асада и его российских союзников придерживаться обязательств, которые они несут в соответствии с международным гуманитарным правом".

В четверг заместитель регионального гуманитарного координатора в Сирии Марк Каттс сообщил официальному порталу ООН, что "в результате серии авиаударов в районе Маарат-Хумех на юге Идлиба погибли двое гуманитарных сотрудников: фельдшер и водитель скорой помощи". Неправительственная организации "Белые каски" сообщила, что в результате этих ударов также погиб ее волонтер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.