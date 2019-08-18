Глава МИД Ирана: пакт о ненападении на Ближнем Востоке снизит влияние внешних игроков

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Пакт о ненападении между странами Ближнего Востока, а также проведение Форума регионального диалога способны снизить влияние внешних игроков на регион. Об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Форум регионального диалога и подписание пакта о ненападении снизят зависимость [стран Ближнего Востока] от внешних игроков", - написал Зариф по итогам визита в Кувейт. Он также отметил "продуктивные переговоры, в которых приняли участие наследный принц государства [шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах] и кувейтский министр иностранных дел [Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах]".

Как сообщается на сайте МИД Ирана, в ходе переговоров с наследным принцем Зариф подчеркнул "необходимость сотрудничества стран региона, учитывая текущие изменения". "Мы с вами в этом регионе всерьез и надолго, а внешние силы в любой момент могут его покинуть", - подчеркнул он.

5 августа министр иностранных дел Ирана предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении на фоне снижения доверия к Соединенным Штатам. По убеждению Зарифа, ближневосточным странам пришло время сосредоточиться на решении региональных проблем.

Госдепартамент 24 июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением о том, что Германия отказывается от участия в инициированной США коалиции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.