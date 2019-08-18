Роухани: контингент США в Афганистане не повышает уровень безопасности в этой стране

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Дислоцированный на афганской территории американский воинский контингент не способствует повышению уровня безопасности в Афганистане. Об этом в воскресенье на встрече с послом Афганистана в Тегеране заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"С точки зрения Ирана, присутствие иностранных сил в любой стране региона создает проблемы. Мы убеждены, что военное присутствие США в Афганистане не приносит никакой пользы для безопасности этой страны и ее народа", - цитирует Роухани официальный сайт президента Ирана. По его словам, "Вашингтон исключительно стремится к достижению собственных целей по установлению атмосферы небезопасности в регионе".

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.