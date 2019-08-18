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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

AFP: не менее 4 тыс. человек задержали в Кашмире с момента изменения его статуса

По данным агентства, большинство задержанных были вывезены с территории из-за переполненности тюрем

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере 4 тыс. человек были задержаны на части союзной территории Джамму и Кашмир, которая находится под контролем Индии, с момента изменения статуса региона в начале августа. Об этом в воскресенье сообщает агентство France Presse (AFP) со ссылкой на индийские правительственные источники.

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Задержания, указывает AFP со ссылкой на источник в суде, были проведены в соответствии с законом об общественной безопасности. Этот законодательный акт позволяет властям заключать человека под стражу на срок до двух лет без суда.

"Большинство задержанных были вывезены на самолете из Кашмира из-за переполненности тюрем", - приводит агентство слова индийского судьи.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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