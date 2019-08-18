СМИ: ливийские ВВС разрушили строящуюся турецкую базу около Мисураты

ТАСС, 18 августа. Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) разрушили, как утверждает представитель оперативного командования армии, строящуюся турецкую военную базу близ города Мисурата (200 км к востоку от Триполи). Об этом сообщило издание Al Mutawasit.

Военно-воздушные силы ЛНА, сказал представитель оперативного командования, "нанесли несколько ударов с воздуха по местности, на которой реализовывался проект строительства турецкой военной базы". Он уточнил, что возведение объекта проходило неподалеку от аэродрома города Мисурата, расположенного на северо-западе страны. Согласно его заявлению, "в результате авиаударов объект был уничтожен".

В начале месяца авиация ЛНА нанесла ракетный удар по аэродрому военной базы в Мисурате, в результате которого были уничтожены два легких самолета сторонников правительственных сил. До этого ВВС ЛНА причинили серьезный урон самолету Ил-76 с грузом оружия на том же аэродроме. На его борту, как указал представитель ЛНА, находились ракеты и снаряды, которые используются беспилотниками турецкого производства при атаках ливийских правительственных сил на позиции ЛНА.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.