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Франция подтвердила намерение принять 40 мигрантов с судна Open Arms

Для этого им нужно будет подтвердить свое соответствие статусу беженцев

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции подтвердило намерение принять 40 мигрантов с судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на представителя МВД.

"Франция привержена сохранению своих обязательств по размещению 40 человек", - отметили в министерстве, добавив, что для того, чтобы мигранты были приняты в республике, им необходимо будет подтвердить свое соответствие статусу беженцев.

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов около 15 дней назад в водах Средиземного моря. Их число превысило 130. В субботу Agence France-Presse сообщило, что 27 несовершеннолетних нелегальных мигрантов были эвакуированы с судна и отправлены на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море.

15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

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