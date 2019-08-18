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Акции протеста в Гонконге

Организаторы акции протеста в Гонконге сообщили, что митинг собрал 1,7 млн человек

Изначально организаторы рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов
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© EPA-EFE/VIVEK PRAKASH

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 августа. /ТАСС/. Не менее 1,7 млн человек в воскресенье вышли на улицы Гонконга и приняли участие в массовой антиправительственной протестной акции на острове. Такую цифру озвучил журналистам представитель организаторов демонстрации из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" Джимми Шам.

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"На самом деле, мы еще до конца не подсчитали число людей, растянувшихся от района Козуэй-бэй до Централа (деловой центр Гонконга - прим. ТАСС). Поэтому думаем, что в реальности число собравшихся превысило 1,7 млн человек", - сказал продемократический активист.

Организаторы митинга изначально рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов. Полиция пока не привела свои цифры и оценки.

К этому часу организаторы акции объявили об окончании мероприятия. По свидетельству корреспондента ТАСС, многие участники стали расходиться по домам и направились к ближайшим станциям метро. Однако отдельные группы протестующих продолжают блокировать район Адмиралти, где сосредоточены основные правительственные здания. Полиция пока воздерживается от разгона собравшихся.

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