Советник Трампа подтвердил интерес президента США к возможности покупки Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Соединенными Штатами Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, а также проявлял интерес к этой возможности. Источники отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них констатировали, что Трамп, вероятно, говорил об этом в шутку.

"Ситуация развивается. Мы это рассматриваем", - отметил Кадлоу. "Много лет назад Гарри Трумэн (33-й президент США - прим. ТАСС) хотел купить Гренландию. Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов", - добавил советник Трампа.

"Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии", - сказал Кадлоу.

Официальные представители властей Гренландии в свете публикации The Wall Street Journal заявили, что данная территория заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Планируется, что Трамп в начале сентября посетит Данию.