СМИ: террористы застрелили в городе Ракка курдского командира

ТАСС, 18 августа. Один из командиров курдских формирований, входящих в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), Джамаль ас-Саттам был застрелен в воскресенье в городе Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщила газета Al Watan.

По ее информации, террористы устроили засаду, когда ас-Саттам прибыл в городскую больницу для прохождения лечения. Командир СДС скончался на месте от полученного ранения.

Ранее в городе Камышлы, как сообщило агентство Firat, террорист-смертник из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) привел в действие бомбу, заложенную в автомобиль, рядом со зданием одной из школ, где находился пост курдских бойцов. В результате погиб один ополченец и двое получили ранения.

Банды ИГ заметно активизировали свои вооруженные вылазки в провинциях Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор. Они нападают на колонны с оружием и продовольствием, блокпосты, военные лагеря и казармы.

В субботу на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором террористы атаковали патруль бойцов "Сил национальной обороны", воюющих на стороне сирийской армии. В ходе боестолкновения погибли несколько ополченцев.