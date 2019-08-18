Оппозиция обвинила Зеленского в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что президент страны Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не хотят выполнять свои предвыборные обещания и заниматься решением конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на ее официальном сайте в воскресенье.

"Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" получили мощную поддержку украинских граждан на выборах. Но придя к власти, президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания. Вместо того, чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать", - так прокомментировали в партии обнародованное ранее заявление главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова о том, что решение конфликта на востоке Украины не будет быстрым.

В "Платформе" считают, что такие заявления фактически приравниваются к позиции экс-главы государства Петра Порошенко. "Совершенно очевидно, что в своей риторике и действиях "Зе" (так в стране неофициально называют Зеленского - прим. ТАСС) уже ничем не отличается от предыдущего режима Порошенко. Последние годы от Порошенко и других представителей прошлого режима постоянно звучали заявления, что путь к миру сложный, и конфликт в Донбассе будет долгим. За этой риторикой прошлая власть скрывала свое нежелание и неспособность принести мир стране", - полагают оппозиционеры, добавив, что такая позиция и привела Порошенко к дальнейшему политическому проигрышу на выборах.

"Оппозиция платформа - За жизнь" в заявлении подчеркнула, что "Украине мир нужен уже сегодня", напомнив, что партия еще в январе презентовала свой план-концепцию мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. "За это время наш мирный план неоднократно и широко обсуждался и в Европе, и в России, встретил понимание у международных партнеров, был поддержан в Донецке, Луганске и Москве", - подчеркнуто в заявлении.

Партия потребовала от нынешней власти "выполнить свое предвыборное обещание и приступить к мирному урегулированию конфликта" и в очередной раз выразила готовность представить для изучения свой мирный план и содействовать переговорам. "Власть обязана принести в страну мир и обеспечить развитие Украины. Иной путь ведет только на свалку истории. Если режим "Зе" не в состоянии решить поставленные гражданами задачи, на Украине есть политическая сила, которая готова повести страну по пути мира, демократии и социально-экономического развития", - заключили в "Платформе".

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию "Новое время" заявил, что конфликт в Донбассе быстро завершить не удастся, так как "это большой путь, который должна пройти вся страна".