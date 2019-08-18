Армия и оппозиция Судана одобрили кандидатуру христианки в состав Суверенного совета

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Христианка войдет в состав управляющего Суверенного совета Судана, который в понедельник будет приведен к присяге. Об этом сообщили в воскресенье представители оппозиционного альянса "За свободу и перемены", передает телеканал Al Hadath.

В воскресенье в Хартуме оппозиция объявила своих кандидатов в Суверенный совет страны, который, по конституционной декларации, возьмет на себя управление государством. Ими стали ученые Аиша Муса и Сиддик Тауэр, журналист Мухаммед аль-Факи Сулейман, юрист и правозащитник Таха Осман, а также один из бывших лидеров старейшей оппозиционной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис. Днем ранее своих представителей в совет озвучил Военный совет. Это Абдель Фаттах аль-Бурха, который возглавит Суверенный совет, его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта. Имена еще двоих человек армия пообещала обнародовать позднее.

Создание управляющего Суверенного совета является одним из основных положений подписанных в субботу в Хартуме конституционной декларации и соглашения о переходном периоде. Вокруг состава этого совета развернулась серьезная полемика. В итоге стороны смогли договориться о том, что в него войдут 11 представителей - по пять человек от Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна стать консенсусной для обеих сторон. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен. Согласно договоренностям, большую часть переходного периода в Судане совет будет возглавлять военный - аль-Бурхан, затем функции руководителя перейдут к гражданскому представителю.

Исполнительным органом власти Судана станет правительство. Уже известна основная кандидатура на пост премьер-министра - это экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук. Его кандидатура будет утверждена в самое ближайшее время.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета, которая неоднократно выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.