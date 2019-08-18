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Трамп заявил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

Трамп заявил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии.

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Теги
СШАТрамп, Дональд
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