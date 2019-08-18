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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: Трамп неоднократно предлагал советникам начать морскую блокаду Венесуэлы

Глава Белого дома периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет, отмечает издание Axios

ТАСС, 19 августа. Президент США Дональд Трамп предлагал американским чиновникам, отвечающим за национальную безопасность, начать морскую блокаду Венесуэлы, разместив корабли вдоль ее побережья, с целью блокировать поставки товаров в страну и из нее. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на пять действующих и бывших представителей администрации США.

По их данным, Трамп периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет и последний раз сделал это несколько недель назад. Собеседники отметили, что Министерство обороны США не восприняло эти обсуждения всерьез частично из-за того, что реализация данного предложения непрактична, не имеет под собой законодательной основы и будет потреблять слишком много ресурсов ВМС США.

"Он просто буквально сказал, что мы должны разместить там корабли и провести морскую блокаду", - заявил один из источников издания. 

Портал отмечает, что Трамп и публично упоминал о возможной морской блокаде Венесуэлы, однако не вдавался в подробности. В связи с заявлениями американского лидера постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в начале августа призвал Совет Безопасности противостоять данным намерениям Соединенных Штатов.

5 августа Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИДе Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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