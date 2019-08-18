В Алжире считают, что юстиция должна восстановить авторитет власти

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Органы правосудия Алжира играют важную роль в борьбе с коррупцией, которая не ограничивается расхищением государственных средств. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в воскресенье министр юстиции, хранитель печати Белькасем Зегмати.

"Коррупция в Алжире не ограничивается расхищением государственных средств и незаконным обогащением, она также распространяется на незаконное присвоение государственного имущества, которое происходит вследствие решений, принятых в органах государственного управления", - подчеркнул он.

"Государственный аппарат и предоставляющие услуги ведомства затронуты коррупцией, которая наносит ущерб их репутации и репутации сотрудников, - продолжил министр. - Органы правосудия сегодня находятся на перепутье. И власть, и народ ожидают, что юстиция должна восстановить авторитет власти и закрепить права граждан".

По словам Зегмати, "сложная ситуация, в которой находится Алжир, накладывают на органы правосудия огромную ответственность, требуя эффективно содействовать противодействию коррупции, расхищению государственного имущества, осуществляемого через мошеннические действия и незаконные решения".

Зегмати занял кресло министра юстиции 31 июля. До этого он работал генеральным прокурором и в течение последних месяцев расследовал громкие дела о коррупции, обвиняемыми в которых фигурировали десятки влиятельных чиновников, в том числе бывших глав правительств и министров, а также бизнесменов и олигархов. За масштабной антикоррупционной кампанией, как полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

В июле власти Алжира уже заявляли о "решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.