Посольство КНР в Канаде призвало Оттаву не вмешиваться во внутренние дела Китая

ТАСС, 19 августа. КНР призывает Канаду прекратить вмешательство во внутренние дела Китая после заявления Оттавы по поводу протестов в Гонконге. Соответствующий призыв опубликован в воскресенье на сайте посольства КНР в Канаде.

"17 августа, несмотря на официальную позицию Китая, министр иностранных дел Канады [Христя Фриланд] снова выпустила так называемое заявление по поводу ситуации в Гонконге, вмешавшись в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Мы сожалеем и решительно выступаем против такого шага", - указало посольство. Оно отметило, что Пекин соблюдает принцип "одна страна - две системы" и уважает автономию Гонконга.

"Мы еще раз призываем канадскую сторону соблюдать международное право и основные нормы, определяющие международные отношения, искренне уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - заключило посольство.

В субботу глава МИД Канады в совместном заявлении с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов. Как отмечалось в заявлении, "критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные шаги для деэскалации обстановки".

Правительство Китая также ранее в воскресенье выступило с аналогичным заявлением в адрес ЕС, призвав политический блок немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга.