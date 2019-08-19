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СМИ: глава МИД Ирана может посетить Японию в конце августа

Главной темой переговоров Джавада Зарифа в Токио станет ситуация в Ормузском проливе, отмечает агентство Kyodo

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф может посетить Японию в конце месяца. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По данным дипломатического источника агентства, главной темой переговоров Зарифа в Токио станет ситуация в Ормузском проливе. В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства намеревается через японских коллег донести до Запада позицию Ирана, который выступает против создания коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. Инициатором создания такой коалиции выступает Вашингтон.

Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в коалиции, создание которой инициировано Вашингтоном.

Теги
ЯпонияИранЗариф, Мохаммад Джавад
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