СМИ: в столице Джамму и Кашмира открываются правительственные учреждения и часть школ

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир открыли в понедельник часть школ и все официальные правительственные учреждения в столице региона Сринагаре. Как сообщает телеканал NDTV , это решение - начало смягчения строгих мер безопасности, введенных в Джамму и Кашмире после того, как правительство Индии лишило эту территорию статуса штата.

По этой информации, пока будут открыты только 196 школ из примерно 900, действующих в Сринагаре. "Мы открыли школы только в некоторых районах - после проверки там безопасности. Мы обращаемся к родителям с призывом отправлять своих детей только туда, где были открыты школы. Безопасность - это наша ответственность ", - цитирует телеканал слова представителя властей Шахида Икбала.

Все правительственные учреждения в понедельник должны быть открыты. Власти также восстановили работу примерно двух третей городских телефонов. Услуги мобильной связи и интернета будут восстановлены только после всестороннего анализа ситуации в сфере безопасности, указывает телеканал.

При этом многие местные политики и активисты различных партий, в том числе бывшие главные министры Джамму и Кашмира Омар Абдулла и Мехбуба Муфти, пока остаются под стражей. Власти также отменили разрешенное ранее использование интернета и мобильных телефонов в некоторых районах Джамму - из-за угроз столкновений.

В минувшее воскресенье агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на индийские правительственные источники сообщило, что по меньшей мере 4 тыс. человек были задержаны в Джамму и Кашмире с момента изменения статуса региона в начале августа. Задержания, указывает агентство, были проведены в соответствии с законом об общественной безопасности, который позволяет заключать человека под стражу на срок до двух лет без суда.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом и предоставляла ему ряд привилегий.