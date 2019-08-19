Французские эксперты считают, что франко-российские отношения переживают поворотный момент

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Интересы Франции в области экономики и безопасности побуждают ее к перезапуску отношений с Россией. Такое мнение в понедельник, отвечая на вопросы ТАСС о предстоящем франко-российском саммите в Брегансоне, высказал руководитель исследовательского центра Института международных и стратегических отношений Жан де Глиниасти.

"Франко-российские связи переживают поворотный момент, - считает известный аналитик, возглавлявший в начале этого десятилетия работу посольства Франции в Москве. - Франция, как и некоторые другие европейские страны, осознала моменты неопределенности в отношениях с США, которые прежде считались столпом безопасности и экономического развития в Европе. Этот вывод побуждает Париж к перезапуску диалога с Москвой".

По мнению де Глиниасти, Европа "нуждается в мирных и взаимовыгодных отношениях с Россией". "Франция уже выступила за полное восстановление Российской Федерации в ее правах в Совете Европы, и многие страны поддержали эту позицию, - констатировал эксперт. - Это также привело к интенсификации диалога и к договоренности о встрече в Брегансоне". "Наши интересы в области экономики и безопасности говорят в пользу такого диалога", - указал он.

Де Глиниасти подчеркнул, что эта позиция пользуется широкой поддержкой общественного мнения во Франции. "Однако в Евросоюзе нет единства на этот счет, и можно ожидать разноречивую реакцию", - заметил он. "Думаю, мы только в начале пути", - полагает эксперт.

Диалог соседей

Президент Института Франсуа Миттерана, бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, выступая на радиостанции "Европа 1", также приветствовал усилия французского президента "реконструировать диалог с Москвой". "Сегодня отношения западных стран с Россией хуже, чем были в последние 20 лет существования СССР, - отметил он. - Президент Эмманюэль Макрон совершенно прав в своем стремлении возобновить диалог".

"Мы всегда будем соседями России, - заметил Ведрин. - Либо мы ограничимся политикой обвинений и санкций, либо попытаемся возобновить дискуссию о соседских отношениях".

По его мнению, встреча в Брегансоне позволит Макрону укрепить свои позиции в Группе семи. Саммит этого клуба, объединяющего Францию, Германию, Италию, Великобританию, Японию, Канаду и США, пройдет в конце недели во французском Биаррице. "Макрон увидит Путина до саммита, и ему будет, что сказать другим лидерам на этот счет", - полагает бывший министр.

Наилучший момент

По мнению обозревателя парижской Liberation Франка Буазиза, дополнительным фактором, создающим благоприятную атмосферу для проведения переговоров, является смягчение меры пресечения французскому бизнесмену Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Baring Vostok. "Это судебное решение оказалось весьма своевременным в дипломатической повестке дня", - считает журналист. "Его отпустили из под стражи всего за несколько дней до встречи президентов двух стран в Брегансоне, - пояснил Буазиз. - Это решение свидетельствует о том, что речь идет об экономическом споре".