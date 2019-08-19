СМИ: Украина объявила в международный розыск экс-главу госрегулятора энергетики

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в международный розыск экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка в рамках уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+"). Об этом сообщило в понедельник издание "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Он [Вовк] объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях по делу "Роттердам+".

По данным издания экс-глава регулятора в настоящее время находится за границей, предположительно, во Франции. Сам Вовк ранее заявлял, что считает безосновательными действия НАБУ по делу формулы "Роттердам+".

Ранее детективы НАБУ предъявили обвинение по данному уголовному делу бывшим руководителям и членам национального регулятора в сфере энергетики, а также двум топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова (всего шесть человек). Среди них, помимо Вовка, Владимир Евдокимов, ранее являвшийся членом комиссии в сфере энергетики, а сейчас занимающий должность директора госпредприятия "Оператор рынка".

Им инкриминируют использование служебного положения с целью получения частными тепловыми электростанциями неправомерной выгоды в результате введения формулы "Роттердам+" в 2016 году. Общий размер убытков составляет 18,9 млрд гривен (более $738 млн).

В марте 2016 года украинский регулятор в сфере энергетики утвердил новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки на Украину". Введение этой формулы привело к значительному росту - в разы - стоимости электроэнергии, продаваемой угольными электростанциями и, как следствие, - оптовой цены.