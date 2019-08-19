Министр обороны Сербии заявил, что российские Ми-35 и Ми-17 поставят в начале 2020 года

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Четыре российских вертолета Ми-35 и три Ми-17 поступят Сербии в первой половине первого квартала 2020 года. Об этом сообщил в понедельник в эфире канала РТС министр обороны Сербии Александар Вулин по итогам своего визита в Москву.

"Соглашение о ВТС между двумя верховными главнокомандующими - президентом [РФ Владимиром] Путиным и президентом [Сербии Александаром] Вучичем - исключительно успешно осуществляется. Мы вступили во вторую фазу из предусмотренных трех фаз модернизации, ремонта и поставки вооружений. Мы обеспечили беспрепятственную поставку 10 БРДМ-2, с министром [обороны РФ Сергеем] Шойгу мы разговаривали о новой поставке. В соответствии с планом также поступят танки, в первой половине первого квартала следующего года поступят четыре вертолета Ми-35 и три Ми-17", - отметил он.

По словам Вулина, сотрудничество Сербии и России успешно развивается. "У нас никогда не было такого объема сотрудничества. Со времен Второй мировой войны у нас не было такого числа совместных действий, учений. Мы продолжим взаимодействовать в сфере учений, обмена военным опытом, военного образования. Это очень плодотворное сотрудничество в соответствии с политикой военного нейтралитета", - заявил министр.

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".

На прошлой неделе глава Минобороны Сербии в ходе посещения завода "Роствертол" в Ростове-на-Дону заявил, что вертолеты Ми-35, которые страна закупила у РФ, являются лучшими в мире в своем классе и существенно укрепят боеготовность вооруженных сил балканской страны.