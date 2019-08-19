Глава французских коммунистов выступил за отмену санкций ЕС в отношении России

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Европейскому союзу следует отменить экономические санкции в отношении России. Об этом заявил в понедельник национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Фабьен Руссель. Он выступал в прямом эфире телеканала BFM.

"В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, учитывая все это, следует будет взять курс на отмену санкций. На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - подчеркнул Руссель.