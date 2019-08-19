СМИ: формирование Суверенного совета в Судане отложили по просьбе оппозиции на 48 часов

ТАСС, 19 августа. По просьбе альянса "За свободу и перемены" (основная оппозиционная сила в Судане) формирование Суверенного совета отложено на 48 часов. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление суданского Военного совета.

Оппозиция объяснила свою просьбу стремлением согласовать список кандидатов от альянса в состав Суверенного совета.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. 5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать Суверенный совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Известно, что новым органом власти на протяжении 21 месяца будет руководить военный, а последующие 18 месяцев - представитель гражданского общества.