В МИД Сирии заявили, что турецкая военная техника пересекла границу двух стран

ТАСС, 19 августа. Турецкие военные машины с боеприпасами пересекли сирийскую границу и направляются в сторону города Хан-Шейхун. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Сирии.

"Турецкие военные машины, груженые боеприпасами, пересекли границу и направляются к городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб", - отмечается в сообщении сирийского МИД. В нем указывается, что колонна въезжает в город Хан-Шейхун, "чтобы помочь побежденным террористам группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), подтверждая тем самым неограниченную турецкую поддержку экстремистам".

МИД указал, что Сирийская Арабская Республика "решительно осуждает это вопиющее турецкое вмешательство" и возлагает на Анкару "полную ответственность за последствия этого неприкрытого нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии".

Вместе с тем Дамаск подтвердил, что подобное агрессивное поведение Турции никак не повлияет "на решимость сирийской армии продолжать преследование остатков террористов в Хан-Шейхуне и других населенных пунктах до полного освобождения сирийской территории от террористов".