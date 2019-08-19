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Brexit

Лейбористы предложили возобновить работу парламента, чтобы остановить Brexit без сделки

"Министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл сообщил, что вынесение вотума недоверия правительству является одним из механизмов по предотвращению жесткого Brexit

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия предложила в ближайшие дни возобновить работу парламента, чтобы не допустить выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил "министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

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"Депутатам необходимо сейчас собраться, потому что нам нужно время, чтобы провести соответствующую дискуссию по этому вопросу", - сказал он, отметив, что "вынесение вотума недоверия правительству является одним из механизмов" по предотвращению жесткого Brexit.

"Самое главное сейчас - это блокировать сценарий с отсутствием соглашения. Я думаю, что в парламенте все еще есть большинство, чтобы сказать [премьер-министру] Борису Джонсону, что мы не примем Brexit без сделки", - добавил он.

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ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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