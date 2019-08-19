Лейбористы предложили возобновить работу парламента, чтобы остановить Brexit без сделки

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия предложила в ближайшие дни возобновить работу парламента, чтобы не допустить выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в понедельник в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил "министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

"Депутатам необходимо сейчас собраться, потому что нам нужно время, чтобы провести соответствующую дискуссию по этому вопросу", - сказал он, отметив, что "вынесение вотума недоверия правительству является одним из механизмов" по предотвращению жесткого Brexit.

"Самое главное сейчас - это блокировать сценарий с отсутствием соглашения. Я думаю, что в парламенте все еще есть большинство, чтобы сказать [премьер-министру] Борису Джонсону, что мы не примем Brexit без сделки", - добавил он.