СМИ: Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

ТАСС, 19 августа. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом в понедельник сообщает телеканал Geo TV .

По его данным, глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, чтобы выразить решительный протест в связи с перестрелкой в Кашмире. Файсал также призвал представителя Нью-Дели соблюдать соглашение от 2003 года о прекращении огня между двумя странами.

В воскресенье пакистанская армия сообщила, что по меньшей мере два мирных жителя Пакистана были убиты в ходе перестрелки в Кашмире на линии контроля, разделяющей эту территорию. В четверг, как сообщили в Исламабаде, в результате столкновений в данном регионе погибли пять индийских солдат и трое пакистанских военных.