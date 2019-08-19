Дамаск осудил оказание Турцией военной помощи бандформированиям в Идлибе

ТАСС, 19 августа. Сирия расценивает как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела оказание Турцией военной помощи террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), осажденным правительственными войсками в городе Хан-Шейхун. Об этом говорится в распространенном в понедельник агентством SANA заявлении МИД республики.

"Сирия рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет", - подчеркивается в документе. В нем сообщается, что военные машины пересекли границу и направляются в сторону города Хан-Шейхун, чтобы спасти разгромленные банды террористов "Джебхат ан-Нусры".

МИД Сирии возлагает на Анкару "всю ответственность за эти агрессивные действия и откровенное попрание международной законности". "Передача оружия "Джебхат ан-Нусре" в Идлибе свидетельствует о неограниченной поддержке Турцией террористических группировок в Сирии", - отмечается в документе.

Сражение за Хан-Шейхун

Как сообщила ранее телестанция Al Mayadeen, бойцы сирийской армии вступили в воскресенье в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с террористами из экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш аль-Изза". По ее информации, войска продвигаются вперед и находятся на расстоянии 500 метров от шоссе Дамаск - Алеппо. Командование ВС республики поставило перед военнослужащими задачу вернуть под контроль участок этой стратегической автострады, проходящей через провинцию Идлиб.

Хан-Шейхун был захвачен бандформированиями в 2014 году. Когда боевики сорвали очередное перемирие в зоне деэскалации на северо-западе Сирии 5 августа этого года, командование ВС республики объявило о возобновлении военной операции против банд террористов в провинции Идлиб. 11 августа войска заняли города Эль-Хобейт и Сукейк, что позволило начать окружение форпоста террористов в Хан-Шейхуне. В воскресенье противник был выбит с высот Кфар-Айдун к северо-западу от города, что фактически решило исход сражения в пользу сирийских военнослужащих.

По данным газеты Al Watan, в ходе операции на юге Идлиба правительственные силы заняли 18 населенных пунктов и нанесли противнику существенные потери, уничтожив 1257 террористов, в том числе 400 иностранных наемников. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.