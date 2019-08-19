Власти Испании предложили судну Open Arms с мигрантами зайти в ближайший порт страны

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Власти Испании предложили судну испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту направиться в ближайший порт королевства. Об этом сообщили в понедельник в кабмине страны.

НПО заверила, что спустя 18 дней "Италия и Испания, кажется, смогли прийти к соглашению, определяя Мальорку (автономное сообщество Балеарские острова) в качестве порта для высадки". В свою очередь власти королевства "отрицают существование какого-либо соглашения с Италией". "Единственное верное - это то, что правительство Испании предложило Open Arms возможность направиться в испанский порт, ближайший к его маршруту, а также то, что итальянское правительство нарушает закон, препятствуя высадке мигрантов на острове Лампедуза или в любом другом своем ближайшем порту", - считают в Мадриде.

"Учитывая чрезвычайную гуманитарную ситуацию на борту, порты Испании останутся доступными для Open Arms, - добавили в кабмине. - До сих пор мы не получили четкого и прямого ответа".

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов более двух недель назад в водах Средиземного моря. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.