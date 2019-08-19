Суд на Украине арестовал подозреваемое в поставках топлива в Севастополь судно Mriya

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте танкера Mriya ("Мечта"), который подозревается в поставках топлива в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

"Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия", - говорится в сообщении на Telegram-канале прокуратуры.

Таким образом, согласно решению суда, "на судно наложен арест".

По данным следствия, судно нарушило установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма. В прокуратуре также утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе. Следователи прокуратуры 10 августа провели на судне обыск на основании определения Херсонского городского суда.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.