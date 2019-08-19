Sky: едва начавшийся судебный процесс над экс-президентом Судана отложили

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, едва начавшись , был отложен до 24 августа. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia .

Первое заседание, как правило, носит организационный характер. На нем утверждают коллегию судей и адвокатов. Защита свергнутого президента состоит из 97 юристов во главе с Ахмедом Ибрагимом аль-Тахером. Омара аль-Башира обвиняют в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Ему также инкриминируется финансирование терроризма и причастность к гибели протестующих, но эти эпизоды будут рассматриваться отдельно. В июне защита пыталась обжаловать выдвинутые обвинения, но генеральная прокуратура отклонила апелляцию.

Утром под усиленной вооруженной охраной экс-глава государства был доставлен в столичный Институт юриспруденции и права, где будет проходить процесс. Кортеж автомашин, в одной из которых находился аль-Башир, сопровождало несколько пикапов с автоматчиками.

Суд над бывшим президентом должен был открыться еще в начале июля по окончании срока апелляции, однако он несколько раз откладывался "по соображениям безопасности" и "невозможности личного присутствия аль-Башира в суде". В конечном итоге первое заседание было назначено на 17 августа, но из-за подписания армией и оппозицией в этот день Конституционной декларации оно вновь было перенесено. Власти пообещали, что судебный процесс будет полностью открыт для прессы, однако в понедельник журналисты не были допущены к освещению слушаний.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране армия отстранила от власти аль-Башира, руководившего Суданом в течение 30 лет, и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

После ареста аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер. Туда же были переведены многие задержанные представители бывшего режима. Все они подозреваются в массовых растратах и нецелевом использовании государственных средств, коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан страны. В ходе обыска в одной из президентских резиденций были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн. Супруга аль-Башира Видад Бабикер опубликовала на днях в интернете видео посещения ею и детьми своего супруга в тюрьме по случаю праздника жертвоприношения Ид аль-Адха, опровергнув тем самым слухи о своем отъезде за границу.