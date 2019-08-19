Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль в ближайшее время

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль в ближайшее время.

"Хочу пригласить вас в Иерусалим", - сказал израильский премьер в понедельник на совместном брифинге в Киеве.

По словам Нетаньяху, стороны уже договорились, что это будет на следующей неделе.

"Ну, если не на следующей, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу!" - сказал премьер-министр Израиля.

Премьер-министр Израиля вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев. По сообщению пресс-службы Зеленского, в ходе визита израильского премьера "запланировано подписание двусторонних документов". Зеленский и Нетаньяху также почтят память жертв трагедии Бабьего Яра.