Сделаем Гренландию снова великой. Почему Трамп хочет купить остров?

Давайте сразу скажем: почти со стопроцентной вероятностью Дональд Трамп не сможет купить Гренландию у Дании. Однако эту идею неожиданно позитивно восприняли как американские либералы (Vox: "Это трезвый акт государственного управления"), так и консерваторы (Washington Examiner: "Это не хорошая идея. Это великолепная идея"). Вполне вероятно, что сам Трамп изначально говорил о покупке Гренландии в шутку — теперь же данный вопрос обсуждают в Вашингтоне всерьез. Трамп не первый президент, который хотел купить Гренландию США имеют давнюю "традицию" покупки земель. В 1867 году Вашингтон заключил договор с правительством Дании на покупку современных Виргинских островов США за $7,5 млн. Однако в преддверии ратификации покупки на острова обрушился разрушительный ураган, из-за которого сенаторы отказались от сделки. Затем в 1900 году США снова подняли вопрос о покупке островов (на этот раз по более выгодной цене в $5 млн) — отказался датский парламент. Наконец, в 1917 году сделка была финализирована, и США купили острова за $25 млн. В том же 1867-м США купили Аляску у России за $7,2 млн. В 1803 году состоялась Луизианская покупка — сделка по приобретению французских владений в Северной Америке ($15 млн). В 1854-м США приобрели город Тусон (штат Аризона) и некоторые прилегающие районы у Мексики за $10 млн. К Гренландии США стали приглядываться после Второй мировой войны. В 1946-м администрация президента Гарри Трумэна предложила Копенгагену продать Штатам остров за $100 млн (в переводе на сегодняшние деньги это $1,3 млрд). Датчане отклонили это предложение и в 1953 году изменили статус Гренландии, чтобы остров стал регулярной неотъемлемой частью Дании, а не колонией.

Поскольку население Гренландии в большинстве своем всегда состояло из инуитов, в 1979 году датский парламент предоставил острову широкую автономию. В 2009 году была провозглашена расширенная автономия Гренландии, подразумевавшая передачу местной администрации всей власти, за исключением иностранных дел, денежной политики и обороны. К идее о покупке острова в Вашингтоне больше не возвращались, но о стратегической важности этой территории американцы не забывали. Еще в 1949 году (после вступления Дании в НАТО) на северо-западном побережье Гренландии была создана американская авиабаза Туле, которую США используют до сих пор. Здесь, в частности, расположены американские системы раннего обнаружения баллистических ракет. Они является важной частью системы ПРО США, поскольку кратчайший маршрут из Европы в Северную Америку проходит как раз через Гренландию. В 2018 году Пентагон говорил о желании инвестировать в Гренландию с целью повышения своей "боевой оперативности и ситуационной осведомленности". Тогда же, по данным The Wall Street Journal (WSJ), остров заинтересовал Трампа. Анекдот, который зашел слишком далеко Год назад Трамп обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Тогда впервые и встал вопрос, стоит ли Вашингтону попытаться купить территорию. "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики", — пишет WSJ. В частности, речь шла о том, сможет ли Вашингтон "расширить свое военное присутствие в Арктике" в случае приобретения острова.

Некоторые из советников поддержали идею, назвав такой шаг экономически целесообразным. Другие — выразили уверенность, что данная инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По мнению одного из источников, Трамп, вероятно, говорил об этом в шутку и не рассматривает серьезно данную возможность. Другие собеседники издания отметили, что неясно, насколько серьезно американский лидер к этому относится. 18 августа Трамп подтвердил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии ("по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости"), но не считает этот вопрос приоритетным. "Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", — отметил он. В начале сентября Трамп планирует посетить Данию. "Совсем не по этой причине, — уточнил он. — Но мы это рассматриваем".

Описание Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Patrick Semansky

Впрочем, власти Дании и острова уже озвучили свою позицию по этому вопросу: Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается "за доллары, рубли или другие валюты". Некоторые политики в Копенгагене восприняли слова Трампа как шутку, некоторые — как "окончательное доказательство того, что [президент США] сошел с ума". Трампу также напомнили, что "речь идет о реальных людях, и нельзя так просто продать Гренландию, действуя как старая колониальная держава". В США нашлось немало скептиков идеи. Газета Politico составила саркастический список других территорий, которые мог бы купить Трамп: Великобритания, Ирландия, остров Пасхи, Новая Зеландия, Княжество Силэнд (платформа в Северном море площадью 0,004 кв. км), остров Скай (игра слов: "Зачем покупать что-то на Земле, когда можно купить Скай [англ. "небо"]?"), остров Роттнест ("Плюсы: переполнен квокками. Минусы: переполнен квокками") и Мадагаскар. А теперь серьезно Гренландия — крупнейший в мире остров, располагающий огромными запасами природных ресурсов. "Поскольку арктический лед продолжает таять из-за глобального потепления, минеральные и энергетические ресурсы Гренландии — включая железную руду, свинец, цинк, алмазы, золото, редкоземельные элементы, уран и нефть — становятся все более доступными", — говорится в докладе Brookings Institution 2014 года. Если бы Гренландия стала частью США, Вашингтон мог бы распределять права на эти минеральные и энергетические ресурсы по своему усмотрению, что представляло бы потенциальную выгоду для различных заинтересованных сторон (в том числе для американских горнодобывающих и нефтяных компаний), отмечает Vox. Портал также фантазирует, как выглядел бы Сенат, если бы Гренландия получила статус штата (плохие новости для Трампа — скорее всего 56 тыс. жителей острова отдали бы свои голоса за левого кандидата, то есть оказались бы на стороне демократов).