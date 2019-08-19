На выборы президента Абхазии прибудут более 50 иностранных наблюдателей

СУХУМ, 19 августа. /ТАСС/. Более 50 международных наблюдателей прибудут в Абхазию для наблюдения за выборами президента республики, которые назначены на 25 августа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в управлении протокола администрации президента.

"Пятьдесят четыре международных наблюдателя уже подтвердили свое участие в выборах президента Абхазии", - сказал собеседник агентства.

На пост президента Абхазии претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава республики Рауль Хаджимба. В Абхазии в 35 округах образовано 152 избирательных участка, еще три участка созданы в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Как уточнила ТАСС старший советник спикера парламента Абхазии по международным связям Галина Страничкина, на приглашение спикера Валерия Кварчии откликнулись семь депутатов российской Госдумы и четыре сенатора, три представителя Парламентского собрания России и Белоруссии.

По ее словам, постпред Крыма при президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прибудет в Абхазию во главе делегации Ассоциации "Друзья Крыма". "В составе делегации будут также представители Германии [генеральный директор новостного портала "Русланд ньюс" Хармут Хюбнер и обозреватель Людмила Хюбнер], представители Всекитайской Ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии", - сказала она.

Как сообщил ТАСС министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, наблюдать за выборами в Абхазии выразили готовность посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, депутаты Бундестага (ФРГ), представители Венесуэлы, экспертных кругов Турции и Бельгии.