Корбин поддержал идею возобновления работы парламента для недопущения Brexit без сделки

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал идею досрочного прекращения парламентских каникул с целью недопущения выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Лидер британской оппозиции выступил в понедельник с речью перед своими сторонниками в английском городе Корби (графство Нортгемптоншир), информирует агентство Press Association .

По словам Корбина, из-за невозможности разрешить ситуацию с Brexit страна "погружается в политический и конституционный кризис". "Мы поддерживаем [досрочный] созыв парламента, чтобы воспрепятствовать премьер-министру совершить такой маневр, из-за которого мы выйдем [из ЕС] 31 октября без каких-либо дальнейших дебатов в Палате общин", - сказал лидер лейбористов.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы остановить катастрофический сценарий с отсутствием сделки, на реализацию которого у этого правительства нет мандата", - отметил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода в кресло британского премьера занял евроскептик Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС).