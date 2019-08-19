СМИ: полиция ФРГ создаст подразделения для борьбы с праворадикалами

ТАСС, 19 августа. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) разработало план по созданию спецподразделений для борьбы с правым экстремизмом. Об этом в понедельник сообщила газета Suddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

Новые структуры внутри уголовной полиции будут исследовать праворадикальную среду в стране и "противостоять действиям, направленным против наших [германских] ценностей", говорится в плане. Ключевым подразделением в новой системе станет Центральное управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В его зону ответственности войдет контроль над разжигающими ненависть публикациями в сети. Сегодня основной сложностью работы правоохранителей в интернете стала анонимность преступников, подчеркивает газета, и новое управление киберсиловиков призвано решить эту проблему.

Предполагается, что здесь полиция будет использовать методы, отработанные в сфере борьбы с распространением детской порнографии - централизацию на федеральном уровне и тесное сотрудничество с цифровыми гигантами. Полиция ФРГ уже давно работает с интернет-провайдерами, расположенными главным образом в США.

Чтобы обеспечить работу новых структур ведомства, правительству придется принять непопулярные меры, а именно расширить действие законодательства об интернете и увеличить сроки хранения данных. Министерство юстиции ФРГ ранее уже объявляло о намерении "далее улучшать" закон в этой сфере. Это даст полиции возможность запретить "бесследно" удалять разжигающие рознь публикации на платформах вроде Facebook или Youtube. Согласно проекту, социальные сети будут передавать полиции сведения о подобных инцидентах.

Несмотря на то, что в Германии действует система идентификации потенциально опасных радикальных исламистов, на федеральном уровне полиция не вела настолько подробный учет 12,5 тыс. зарегистрированных спецслужбами "готовых к насилию" неонацистов. Теперь средство анализа Radar, используемое для учета джихадистов, будет приспособлено и для работы в этой сфере. Кроме того, BKA предусматривает возможность регулярных заседаний по проблеме праворадикального терроризма с участием всех спецслужб.

Помимо усиленного наблюдения за потенциальными преступниками, новые структуры возьмут на вооружение так называемых принцип Аль Капоне - привлечение к ответственности за мелкие правонарушения при недостатках улик по основному делу. Полиция намерена создать для названных целей минимум 440 рабочих мест. Решение о формировании подразделений для противостояния неонацистам ожидается осенью этого года после консультаций с МВД и Минюстом республики.

Слабые стороны германских силовиков

По данным газеты, идея о реструктуризации уголовной полиции в этом направлении возникла после того, как в июне от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке. Полицейские ФРГ задержали по подозрению в убийстве 45-летнего жителя Касселя Штефана Э. Мужчина уже признался в содеянном. По данным СМИ, он имел связи с правыми радикалами, в том числе с неонацистской группировкой Combat 18.

Кроме того, германская контрразведка часто подвергалась критике в прессе, так как, по мнению некоторых, недостаточно активно противодействовала правоэкстремистской группировке "Национал-социалистическое подполье". Члены этой организации совершили теракт в Кельне в 2004 году. Кроме того, на счету неонацистов было несколько убийств и нападений в 2000-х - начале 2010-х годов.

В июле 2018 года по делу о взрыве в Кельне была приговорена к пожизненному заключению Беата Цшепе - единственная из оставшихся в живых к тому времени руководителей группировки. По информации газеты, ведомство по охране конституции ФРГ, наблюдавшее тогда за членами группировки, также вскоре представит свои предложения по противодействию праворадикалам.

Как сообщили в контрразведке ФРГ, правые экстремисты представляют все большую опасность для германского общества. Число неонацистов растет пятый год подряд - сейчас к кругу радикалов причисляют более 24 тыс. человек.