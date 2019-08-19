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СМИ: президент Палестины отказался от услуг всех своих советников

По данным агентства Wafa, Махмуд Аббас также решил отменить все контракты и обязательства, связанные с исполнением советниками своих обязанностей

ТАСС, 19 августа. Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от услуг всех имеющихся у него советников вне зависимости от их ранга и качества предоставляемых палестинскому лидеру консультаций. Об этом в понедельник сообщило агентство Wafa.

Согласно распоряжению Аббаса, он "прекращает пользоваться услугами всех своих советников вне зависимости от их звания или ранга".

Президент Палестины также решил отменить все контракты и обязательства, связанные с исполнением советниками своих обязанностей. Кроме того, по указу Аббаса, приостановлены дополнительные права и привилегии, которыми они пользовались, предоставляя рекомендации и консультируя президента палестинского государства.

Теги
ПалестинаАббас, Махмуд
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