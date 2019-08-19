СМИ: сирийская армия проводит операцию на юге провинции Идлиб

ТАСС, 19 августа. Сирийские правительственные войска проводят операцию против боевиков террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировок в провинции Идлиб. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его информации, после установления контроля над трассой Дамаск - Алеппо армия атакует позиции боевиков на юге провинции в районе города Хан-Шейхун. Боевики несут "существенные потери" в живой силе. Агентство отмечает, что войска также наносят эффективные удары по линиям снабжения боевиков к востоку от Хан-Шейхуна.